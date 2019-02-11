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    Події в Україні

    У Чорному морі вже понад 20 днів горять два танкери

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    Дотепер залишаються чотири осередки вогнища на одному танкері і два -&nbsp;на іншому - У Чорному морі вже понад 20 днів горять два танкери
    Дотепер залишаються чотири осередки вогнища на одному танкері і два - на іншому

    Пожежа може продовжуватися ще кілька тижнів

    У Чорному морі біля берегів окупованого Криму вже понад 20 днів поспіль триває пожежа на танкерах Maestro і Candy. Про це повідомляє «Крим.Реалії». 

    Як зазначається, коли припиниться пожежа ніхто не знає. 

    «Дотепер залишаються чотири осередки вогнища на одному танкері і два - на іншому. Морський буксир «Меркурій» заливає водою обидва танкера, що стоять на якорях. Скільки паливо буде вигоряти, важко сказати. Може тиждень або два», - заявили у Росморрічфлоті.

    Нагадаємо, 21 січня біля берегів Криму вибухнули і загорілися два танкери Maestro і Candy, що йшли під прапором Танзанії. Танкер Maestro йшов в російський порт «Темрюк». На його борту перебували 14 осіб - громадяни Туреччини та Індії. На борту танкера Candy знаходилися 17 осіб, також громадяни Туреччини та Індії.

    Як повідомлялося, під час пожежі на кораблях у Чорному морі в районі Керченської протоки загинули 14 осіб.

    Також повідомлялося, що одному з танкерів, який спалахнув в районі Керченської протоки, заборонили заходити в російський порт через санкції США.

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