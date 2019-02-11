У Чорному морі вже понад 20 днів горять два танкери



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Дотепер залишаються чотири осередки вогнища на одному танкері і два - на іншому

Пожежа може продовжуватися ще кілька тижнів

У Чорному морі біля берегів окупованого Криму вже понад 20 днів поспіль триває пожежа на танкерах Maestro і Candy. Про це повідомляє «Крим.Реалії».

Як зазначається, коли припиниться пожежа ніхто не знає.

«Дотепер залишаються чотири осередки вогнища на одному танкері і два - на іншому. Морський буксир «Меркурій» заливає водою обидва танкера, що стоять на якорях. Скільки паливо буде вигоряти, важко сказати. Може тиждень або два», - заявили у Росморрічфлоті.

Нагадаємо, 21 січня біля берегів Криму вибухнули і загорілися два танкери Maestro і Candy, що йшли під прапором Танзанії. Танкер Maestro йшов в російський порт «Темрюк». На його борту перебували 14 осіб - громадяни Туреччини та Індії. На борту танкера Candy знаходилися 17 осіб, також громадяни Туреччини та Індії.

Як повідомлялося, під час пожежі на кораблях у Чорному морі в районі Керченської протоки загинули 14 осіб.

Також повідомлялося, що одному з танкерів, який спалахнув в районі Керченської протоки, заборонили заходити в російський порт через санкції США.