У Харкові накрили цех з пошиття фейкового Nike



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У Харкові накрили цех з пошиття фейкового Nike

Зловмисники фальсифікували продукцію всесвітньо відомих торгових марок

У Харкові зловмисники налагодили підпільне виробництво та оптовий продаж одягу, яку видавали за продукцію відомих брендів.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Відзначається, що в ході обшуків було вилучено дві тисячі одиниць готової продукції на суму понад два мільйони гривень.

«Крім того, вилучено 11 верстатів для виготовлення одягу, 77 швейних машин, близько 70 матриць з логотипами, 150 відер з фарбою, 160 рулонів тканини, викрійки і фурнітура, комп'ютерне обладнання, документи і чорнові записи, а також 30 тис. грн», - йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про незаконне використання знака для товарів і послуг, що заподіяло матеріальну шкоду в особливо великому розмірі (ч.3 ст. 229 КК України).

Наразі триває розслідування, встановлюється коло осіб, причетних до скоєння злочину.