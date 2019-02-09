У Хмельницькій області на ходу загорівся мікроавтобус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Травмованих і загиблих на місці події не було

Під час загоряння у мікроавтобусі був тільки водій

У Хмельницькій області під час руху загорівся пасажирський мікроавтобус. Про це в суботу, 9 лютого, повідомляє прес-служба ДСНС України.

Повідомлення про те, що поблизу села Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області загорівся пасажирський мікроавтобус, рятувальники отримали 8 лютого о 15:29.

На момент прибуття рятувальників вогнем було охоплено моторний відсік та салон транспортного засобу. Пожежні локалізували пожежу о 15:42 та ліквідували о 15:45.

«Як з'ясувалося, автомобіль загорівся під час руху. На момент виникнення пожежі в транспортному засобі був тільки водій», - зазначили в ДСНС.

Травмованих і загиблих на місці події не було.

Раніше в Миколаєві автомобіль загорівся під час руху.

Також в січні в центрі Тернополя загорівся тролейбус.