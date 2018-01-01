У Карпатах – значна лавинна небезпека

У горах Iвано-Франкiвської, Львівської та Закарпатської областей - снігопади та хуртовини

Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку у Карпатах та підйом рівнів води на річках України. Відповідні попередження з посиланням на Укргідрометцентр поширені Державною службою з надзвичайних ситуацій. Зокрема, 4-5 лютого, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у горах Iвано-Франкiвської, Львівської та у високогір'ї



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У горах Iвано-Франкiвської, Львівської та Закарпатської областей - снігопади та хуртовини

Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку у Карпатах та підйом рівнів води на річках України. Відповідні попередження з посиланням на Укргідрометцентр поширені Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, 4-5 лютого, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у горах Iвано-Франкiвської, Львівської та у високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Крім того, 4-5 лютого очікується підвищення рівнів води над рівнями на 8 год 4 лютого на річці Латориця – місто Чоп на 1,5 – 2,0 м, вихід води на заплаву мiждамбового простору; на річці Тиса – місто Чоп на 3,0 – 3,5 м, в межах русла та без загрози негативних наслідків.

5-7 лютого, у зв'язку зі значним похолоданням, на річках басейну Прип'яті очікується відновлення льодових явищ у вигляді заберегів та шуги з подальшим встановленням льодоставу.