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    Події в Україні

    У Карпатах – значна лавинна небезпека

    У горах Iвано-Франкiвської, Львівської та Закарпатської областей - снігопади та хуртовини
    Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку у Карпатах та підйом рівнів води на річках України. Відповідні попередження з посиланням на Укргідрометцентр поширені Державною службою з надзвичайних ситуацій. Зокрема, 4-5 лютого, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у горах Iвано-Франкiвської, Львівської та у високогір'ї
    • Сьогодні, 12:02
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    У горах Iвано-Франкiвської, Львівської та Закарпатської областей - снігопади та хуртовини

    Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку у Карпатах та підйом рівнів води на річках України. Відповідні попередження з посиланням на Укргідрометцентр поширені Державною службою з надзвичайних ситуацій.

    Зокрема, 4-5 лютого, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у горах Iвано-Франкiвської, Львівської та у високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

    Крім того, 4-5 лютого очікується підвищення рівнів води над рівнями на 8 год 4 лютого на річці Латориця – місто Чоп на 1,5 – 2,0 м, вихід води на заплаву мiждамбового простору; на річці Тиса – місто Чоп на 3,0 – 3,5 м, в межах русла та без загрози негативних наслідків.

    5-7 лютого, у зв'язку зі значним похолоданням, на річках басейну Прип'яті очікується відновлення льодових явищ у вигляді заберегів та шуги з подальшим встановленням льодоставу.

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