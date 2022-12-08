Місцеві повідомляють що у Харкові спрацювала ППО

Ввечері, 8 грудня, у Харкові пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Наразі у місті та області оголошено повітняну тривогу.

У Telegram-каналах опубліковано відео, на якому зафіксовано звуки вибухів, які було чути у місті.

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Офіційного підтвердження вибухів наразі немає. Проте місцеві повідомляють що у місті спрацювала ППО.

Нагадаємо, триває 288-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два ракетних та три авіаційних удари, а також здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Вчергове ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Куп’янськ, Золочів та Очаків.