Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Жителів почервонілих регіонів просять негайно перейти в укриття

У місті Київ, а також у Київській, Чернігівській та Луганській областях та в Криму о 23:19 завили сирени повітряної тривоги. На Нікопольщині зафіксовано загрозу артилерійського обстрілу. Моніторингові канали повідомляють про зліт ворожих БпЛА з півночі в бік Києва, ймовірно – типу «Шахід».

«Увага…! Готуємося до атаки ворожих БПЛА, йдуть на Київ. В укриття…», – повідомляють канали моніторингу.

Соціальні мережі повідомляють про вибухи в Києві. Попередньо – працює ППО.

Роботу ППО підтвердив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак: «ППО вже має позитивні результати роботи». Він додав, що в небі ще є цілі. Не нехтуйте безпекою та залишайтеся в укриттях.

Про успішну роботу ППО у Чернігівській області повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус. «В області шахеди. Не нехтуйте безпекою. Є успішна робота ППО», – написав він.

Оновлено

О 23:26 повітряна тривога залунала в Полтавській області. Після 23:50 повітряну тривогу оголошено в Житомирській, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.

Мапа тривог зараз виглядає так:

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу фото 1

Нагадаємо, добігає кінця 368-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Упродовж доби противник завдав 11 авіаційних ударів та здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міста Херсон та вздовж усієї лінії фронту на Донеччині. Є пошкодження житлових цивільних приватних та багатоквартирних будинків, є жертви серед цивільного населення. Рівень загрози завдання росією ракетних ударів залишається високим по всій території України.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Міністр оборони Естонії приїхав до Києва з новим пакетом допомоги
Міністр оборони Естонії приїхав до Києва з новим пакетом допомоги
Саудівська Аравія надає Україні пакет допомоги у розмірі $400 млн
Саудівська Аравія надає Україні пакет допомоги у розмірі $400 млн
Окупанти продовжують зазнавати значних втрат – Генштаб
Окупанти продовжують зазнавати значних втрат – Генштаб
Українські захисники збили російський штурмовик та взяли пілота у полон
Українські захисники збили російський штурмовик та взяли пілота у полон
Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення
Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Українські захисники збили російський штурмовик та взяли пілота у полон
30K
Як українцям отримати від ООН допомогу в розмірі 6600 грн: роз’яснення
30K
Залужний зізнався, що під час війни змусило його плакати
20K
Скандал у виші на Волині: студенти відмовляються ходити на лекції російськомовної викладачки
8821
Український блогер-мільйонник здивував ім’ям новонародженого сина
5960
Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення

Новини

У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту