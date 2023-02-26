У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Жителів почервонілих регіонів просять негайно перейти в укриття

У місті Київ, а також у Київській, Чернігівській та Луганській областях та в Криму о 23:19 завили сирени повітряної тривоги. На Нікопольщині зафіксовано загрозу артилерійського обстрілу. Моніторингові канали повідомляють про зліт ворожих БпЛА з півночі в бік Києва, ймовірно – типу «Шахід».

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«Увага…! Готуємося до атаки ворожих БПЛА, йдуть на Київ. В укриття…», – повідомляють канали моніторингу.

Соціальні мережі повідомляють про вибухи в Києві. Попередньо – працює ППО.

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Роботу ППО підтвердив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак: «ППО вже має позитивні результати роботи». Він додав, що в небі ще є цілі. Не нехтуйте безпекою та залишайтеся в укриттях.

Про успішну роботу ППО у Чернігівській області повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус. «В області шахеди. Не нехтуйте безпекою. Є успішна робота ППО», – написав він.

Оновлено

О 23:26 повітряна тривога залунала в Полтавській області. Після 23:50 повітряну тривогу оголошено в Житомирській, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.

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Мапа тривог зараз виглядає так:

Нагадаємо, добігає кінця 368-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Упродовж доби противник завдав 11 авіаційних ударів та здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міста Херсон та вздовж усієї лінії фронту на Донеччині. Є пошкодження житлових цивільних приватних та багатоквартирних будинків, є жертви серед цивільного населення. Рівень загрози завдання росією ракетних ударів залишається високим по всій території України.