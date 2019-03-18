У Миколаєві обікрали редакцію інтернет-видання. Винесли оргтехніку, кавоварку та квадрокоптер



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Деталі слідчих дій не розголошуються

Наразі поліцейські ще шукають зловмисників

У Миколаєві цими вихідними обікрали редакцію інтернет-видання «Новости-N». Про це йдеться на сайті медіа.

Невідомі зловмисники зламали двоє дверей і забрали оргтехніку: фотоапарати, спалахи, планшет, монітори, телефон, відеокамеру, квадрокоптер і кавоварку.

За інформацією поліції Миколаївської області, відомості про цю подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину «Крадіжка із проникненням» (частина 3 статті 185 Кримінального кодексу України).

Наразі поліцейські шукають зловмисників. Як уточнили «Детектор медіа» у відділі комунікації поліції Миколаївської області, триває розслідування, деталі слідчих дій не розголошуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у львівському готелі обікрали журналіста громадянської мережі «Опора» Захара Колісніченка.