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    Події в Україні

    У Миколаєві обікрали редакцію інтернет-видання. Винесли оргтехніку, кавоварку та квадрокоптер

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    Деталі слідчих дій не розголошуються - У Миколаєві обікрали редакцію інтернет-видання. Винесли оргтехніку, кавоварку та квадрокоптер
    Деталі слідчих дій не розголошуються

    Наразі поліцейські ще шукають зловмисників

    У Миколаєві цими вихідними обікрали редакцію інтернет-видання «Новости-N». Про це йдеться на сайті медіа.

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    Невідомі зловмисники зламали двоє дверей і забрали оргтехніку: фотоапарати, спалахи, планшет, монітори, телефон, відеокамеру, квадрокоптер і кавоварку.

    За інформацією поліції Миколаївської області, відомості про цю подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину «Крадіжка із проникненням» (частина 3 статті 185 Кримінального кодексу України).

    Наразі поліцейські шукають зловмисників. Як уточнили «Детектор медіа» у відділі комунікації поліції Миколаївської області, триває розслідування, деталі слідчих дій не розголошуються.

    Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у львівському готелі обікрали журналіста громадянської мережі «Опора» Захара Колісніченка.

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