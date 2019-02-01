У Міноборони показали, як проходить тренування саперів



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Сапери захищають українських військових від небезпечних «подарунків» проросійських найманців

На базі одного з підрозділів Об’єднаних сил сьогодні відбуваються збори за інтенсивною програмою підготовки саперів.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Військові здобувають необхідні знання з постановки і знешкодження вибухових пристроїв як під час теоретичних, так і під час практичних занять.

«Фахівці цієї спеціальності вкрай важливі для усіх підрозділів, що беруть участь в проведенні ООС. Без їхньої допомоги неможливе безпечне пересування колон техніки та особового складу, завдяки саперам створюються мінно-вибухові загородження, що стримують підступного ворога на важливих напрямках», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме сапери захищають українських військових від небезпечних «подарунків» проросійських найманців, щодня перевіряючи визначені ділянки місцевості та знешкоджуючи знайдену вибухівку.