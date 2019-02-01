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    Події в Україні

    У Міноборони показали, як проходить тренування саперів

    • Розсилка
    У Міноборони показали, як проходить тренування саперів

    Сапери захищають українських військових від небезпечних «подарунків» проросійських найманців

    На базі одного з підрозділів Об’єднаних сил сьогодні відбуваються збори за інтенсивною програмою підготовки саперів.

    Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

    Військові здобувають необхідні знання з постановки і знешкодження вибухових пристроїв як під час теоретичних, так і під час практичних занять.

    «Фахівці цієї спеціальності вкрай важливі для усіх підрозділів, що беруть участь в проведенні ООС. Без їхньої допомоги неможливе безпечне пересування колон техніки та особового складу, завдяки саперам створюються мінно-вибухові загородження, що стримують підступного ворога на важливих напрямках», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що саме сапери захищають українських військових від небезпечних «подарунків» проросійських найманців, щодня перевіряючи визначені ділянки місцевості та знешкоджуючи знайдену вибухівку.

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