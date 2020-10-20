У Запоріжжі сталась моторошна ДТП з двома маршрутками



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«Volkswagen« зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом, щоб пропустити жінку пішохода.

У Запоріжжі на вулиці Професора Толока в результаті зіткнення мікроавтобус вчинив наїзд на пішохода.

Про це повідомляє пресслужба Національної позиції.

Водій мікроавтобуса «Volkswagen« зупинився перед нерегульованим пішохідним переходом, щоб пропустити жінку пішохода. Позаду нього водій автобуса «Mercedes Sprinter« намагався уникнути зіткнення, але все ж вдарив передній мікроавтобус, а той наїхав на пішохода.

В результаті ушкодження отримали пішохід 1970 року народження, а також пасажири «Мерседеса« 1979-го та 1986 року народження. Після отримання медичної допомоги на місці їх відпустили.

В поліції зазначили, що за фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.