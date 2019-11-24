Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба потрапив в жахливу ДТП (відео)
Кулеба зараз перебуває в реанімації у важкому стані
Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і наразі перебуває в реанімації у важкому стані. Про це повідомляє DT.UA з посиланням на інформоване джерело.
За його даними, з Миколою Миколайовичем були старший син Тимофій (перебуває у дуже важкому стані в реанімації) і молодший син Єлисей. Інші подробиці події невідомі.
Відео зіткнення
Заступник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко підтвердив інформацію щодо дорожньо-транспортної пригоди за участю уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби. На своїй сторінці у Facebook він повідомив про те, що аварія сталася о 13:30 у селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області.
Фото: Антон Геращенко/Facebook
Він написав, що житель села Гатне 1998 року народження, керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги «допустив зіткнення» з автомобілем Toyota під управлінням Кулеби.
За даними Геращенка, обидва водії та двоє пасажирів (з них одна дитина) другого транспортного засобу отримали тілесні ушкодження.