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    Події в Україні

    Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба потрапив в жахливу ДТП (відео)

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    Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба&nbsp; - Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба потрапив в жахливу ДТП (відео)
    Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба 

    Кулеба зараз перебуває в реанімації у важкому стані

    Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба разом з двома синами потрапив в аварію і наразі перебуває в реанімації у важкому стані. Про це повідомляє DT.UA з посиланням на інформоване джерело.

    За його даними, з Миколою Миколайовичем були старший син Тимофій (перебуває у дуже важкому стані в реанімації) і молодший син Єлисей. Інші подробиці події невідомі.

    Відео зіткнення

    Заступник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко підтвердив інформацію щодо дорожньо-транспортної пригоди за участю уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби. На своїй сторінці у Facebook він повідомив про те, що аварія сталася о 13:30 у селищі Чабани Києво-Святошинського району Київської області.

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    Фото: Антон Геращенко/Facebook

    Він написав, що житель села Гатне 1998 року народження, керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги «допустив зіткнення» з автомобілем Toyota під управлінням Кулеби.

    За даними Геращенка, обидва водії та двоє пасажирів (з них одна дитина) другого транспортного засобу отримали тілесні ушкодження.

    Микола Кулеба з вересня 2006 року по грудень 2014 року був начальником Служби у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради. У грудні 2014 року президент Петро Порошенко призначив його уповноваженим з прав дітей. 19 травня 2019 року він підписав указ про звільнення Кулеби з посади. У червні президент Зеленський перепризначив Кулебу уповноваженим з прав дітей.
    Петро Порошенко аварія президент
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