Ужгородський аеродром отримає «європейську» сертифікацію

Ужгородський аеропорт – єдиний в Україні, який для зльоту й приземлення літаків використовує повітряний простір сусідньої держави

Міністерство інфраструктури України погодило виділення 58 тисяч 178 євро на проведення сертифікації Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України в аеродромі «Ужгород». Про це йдеться на офіційному сайті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля. «Сертифікацію проводитиме Європейське агентство з безпеки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ужгородський аеропорт – єдиний в Україні, який для зльоту й приземлення літаків використовує повітряний простір сусідньої держави

Міністерство інфраструктури України погодило виділення 58 тисяч 178 євро на проведення сертифікації Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України в аеродромі «Ужгород». Про це йдеться на офіційному сайті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

«Сертифікацію проводитиме Європейське агентство з безпеки польотів EASA, її відсутність – головна причина, через яку неможливо відновити повноцінну роботу Міжнародного аеропорту «Ужгород»», – йдеться у повідомленні.

Також нагадується, що Ужгородський аеропорт – єдиний в Україні, який для зльоту й приземлення літаків використовує повітряний простір сусідньої держави (Словаччини), яка є членом Євросоюзу й працює за вимогами EASA.

«На сьогодні аеропорт працює в обмеженому режимі без диспетчерського супроводу. EASA категорично відмовилася надати дозвіл словацьким провайдерам обслуговувати Ужгородський аеропорт до сертифікації Украероруху або його підрозділу, що працює в Ужгороді, на відповідність вимог Євросоюзу», — повідомляють в Закарпатській ОДА.