Ужгородський аеродром отримає «європейську» сертифікацію
- Сьогодні, 17:48
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Ужгородський аеропорт – єдиний в Україні, який для зльоту й приземлення літаків використовує повітряний простір сусідньої держави
Міністерство інфраструктури України погодило виділення 58 тисяч 178 євро на проведення сертифікації Державного підприємства з обслуговування повітряного руху України в аеродромі «Ужгород». Про це йдеться на офіційному сайті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.
«Сертифікацію проводитиме Європейське агентство з безпеки польотів EASA, її відсутність – головна причина, через яку неможливо відновити повноцінну роботу Міжнародного аеропорту «Ужгород»», – йдеться у повідомленні.
Також нагадується, що Ужгородський аеропорт – єдиний в Україні, який для зльоту й приземлення літаків використовує повітряний простір сусідньої держави (Словаччини), яка є членом Євросоюзу й працює за вимогами EASA.
«На сьогодні аеропорт працює в обмеженому режимі без диспетчерського супроводу. EASA категорично відмовилася надати дозвіл словацьким провайдерам обслуговувати Ужгородський аеропорт до сертифікації Украероруху або його підрозділу, що працює в Ужгороді, на відповідність вимог Євросоюзу», — повідомляють в Закарпатській ОДА.