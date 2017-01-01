В обстріляне бойовиками з «Градів» Новолуганське повернули газ і світло

Ремонтні служби подолали наслідки обстрілу Новоголуганського

У селищі Новолуганське Донецької області, яке у понеділок, 18 грудня, було обстріляне бойовиками з реактивних систем залпового вогню «Град», відновлено газо- та електропостачання. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. «Гарна новина: газо- та



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Наслідки обстрілу Новолуганського

Ремонтні служби подолали наслідки обстрілу Новоголуганського

У селищі Новолуганське Донецької області, яке у понеділок, 18 грудня, було обстріляне бойовиками з реактивних систем залпового вогню «Град», відновлено газо- та електропостачання. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Гарна новина: газо- та електропостачання у Новолуганському відновили повністю. Дякую ремонтним службам і усім, завдяки кому оперативно подолали наслідки обстрілу», - написав він.

Нагадаємо, у понеділок, 18 грудня, бойовики обстріляли Новолуганське з реактивних систем залпового вогню.

Повідомлялося, що в результаті обстрілу бойовиками Новолуганського було пошкоджено близько 100 будівель.

Внаслідок знеструмлення котельні через обстріли селища Новолуганське 300 абонентів у цьому населеному пункті залишилися без тепла. Була проведена евакуація мирного населення.

19 грудня російсько-окупаційні угрупування застосували реактивні системи залпового вогню по жилих кварталах населеного пункту Зайцеве.