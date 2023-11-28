В Україні масштабна повітряна тривога тривала менше години

Громадянам слід негайно пройти в укриття

В Україні станом на 13:42 була оголошена повітряна тривога. За повідомленням моніторингових телеграм каналів, в Росії злітав Міг-31к, який йшов на патрулювання у Чорне море. Станом на 14:26 тривогу скасовано.

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Триває 643-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнень. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління та трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.