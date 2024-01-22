В Україні вдруге за день була масштабна повітряна тривога
Громадянам слід пройти в укриття
В Україні станом на 14:56 знову була оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали фіксують зліт винищувача.
Станом на 15:33 в багатьох областях відбій повітряної небезпеки.
В Україні станом на 12:10 була оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали фіксували зліт винищувача Міг-31к. Станом на 13:27 тривогу скасовано.
Наразі карта тривог станом на 14:56 мала такий вигляд:
Триває 698-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнення. Сили оборони стримують ворога на усіх напрямках, а на Херсонському – надалі продовжують заходи із розширення плацдарму.
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