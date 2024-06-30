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В Україні лунала масштабна повітряна тривога, на Київщині працювала ППО

Надія Карбунар
glavcom.ua
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В Україні лунала масштабна повітряна тривога, на Київщині працювала ППО

За інформацією Повітряних Сил, імовірно крилата ракета рухається з півночі

Увечері, 30 червня, у Києві і північних регіонах України була оголошена повітряна тривога.

За інформацією Повітряних Сил, імовірно крилата ракета рухалася з півночі. Станом на 19:26 ракети на південний схід від Чернігова продовжували курс на Київ.

В Україні лунала масштабна повітряна тривога, на Київщині працювала ППО фото 1

Дещо пізніше ПС уточнили, що ракети прямують в напрямку Києва через Бровари. Та закликали мешканців Вишгорода перебувати в укриттях.

«У Київській області працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях!», – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

О 19:53 було оголошено відбій повітряної тривоги. 

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Теги: Віталій Кличко ракета тривога Бровари

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