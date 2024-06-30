В Україні лунала масштабна повітряна тривога, на Київщині працювала ППО

За інформацією Повітряних Сил, імовірно крилата ракета рухається з півночі

Увечері, 30 червня, у Києві і північних регіонах України була оголошена повітряна тривога.

За інформацією Повітряних Сил, імовірно крилата ракета рухалася з півночі. Станом на 19:26 ракети на південний схід від Чернігова продовжували курс на Київ.

Дещо пізніше ПС уточнили, що ракети прямують в напрямку Києва через Бровари. Та закликали мешканців Вишгорода перебувати в укриттях.

«У Київській області працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях!», – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

О 19:53 було оголошено відбій повітряної тривоги.