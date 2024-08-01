Масштабна повітряна тривога тривала десять хвилин. У Кропивницькому пролунали вибухи

Громадянам слід пройти в укриття

У низці областей України та місті Києві о 21:06 була оголошена повітряна тривога. «Почервоніли» схід, південь та північ країни, а також місто Київ. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про загрозу балістики.

Станом на 21:16 тривогу скасовано.

Мапа тривог мала такий вигляд:

Станом на 20:08 на Кіровоградщині чутно вибухи. Кропивницькому було чутно два вибухи. Перший вибух пролунав у Кропивницькому після 21:00, а другий за кілька хвилин.