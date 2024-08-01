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Масштабна повітряна тривога тривала десять хвилин. У Кропивницькому пролунали вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Масштабна повітряна тривога тривала десять хвилин. У Кропивницькому пролунали вибухи

Громадянам слід пройти в укриття

У низці областей України та місті Києві о 21:06 була оголошена повітряна тривога.  «Почервоніли» схід, південь та північ країни,  а також місто Київ. Моніторингові телеграм-канали повідомляли про загрозу балістики.

Станом на 21:16 тривогу скасовано.

Мапа тривог мала такий вигляд:

Масштабна повітряна тривога тривала десять хвилин. У Кропивницькому пролунали вибухи фото 1

Станом на 20:08 на Кіровоградщині чутно вибухи. Кропивницькому було чутно два вибухи. Перший вибух пролунав у Кропивницькому після 21:00, а другий за кілька хвилин.

Теги: тривога місто

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