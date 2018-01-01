В Україні випробували ракетну зенітку «Печора»
- Сьогодні, 18:27
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ЗРК C-125 М «Печора»
Дальня межа зони ураження з новими ракетами становить 40 км, максимальна висота зони ураження - 25 км
Вітчизняна компанія «Радіонікс» та державне підприємство «Конструкторське бюро «Луч» провели пуски ракет з модернізованого ЗРК C-125 М «Печора».
Про це повідомляє конструкторське бюро «Луч».
В ракеті 5В27Д-М2 встановлюється активна радіолокаційна головка самонаведення. На початковій ділянці, ракета рухається по аеробалістичній траєкторії, такий політ ракети істотно збільшує дальню межу зони ураження ЗРК C-125М.
Дальня межа зони ураження з новими ракетами становить 40 км. Максимальна висота зони ураження - 25 км.