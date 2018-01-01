  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    В Україні випробували ракетну зенітку «Печора»

    Дальня межа зони ураження з новими ракетами становить 40 км, максимальна висота зони ураження - 25 км
    Вітчизняна компанія «Радіонікс» та державне підприємство «Конструкторське бюро «Луч» провели пуски ракет з модернізованого ЗРК C-125 М «Печора». Про це повідомляє конструкторське бюро «Луч». В ракеті 5В27Д-М2 встановлюється активна радіолокаційна головка самонаведення. На початковій ділянці,
    • Сьогодні, 18:27
    • Розсилка
    ЗРК C-125 М &laquo;Печора&raquo;
    ЗРК C-125 М «Печора»

    Дальня межа зони ураження з новими ракетами становить 40 км, максимальна висота зони ураження - 25 км

    Вітчизняна компанія «Радіонікс» та державне підприємство «Конструкторське бюро «Луч» провели пуски ракет з модернізованого ЗРК C-125 М «Печора».

    Про це повідомляє конструкторське бюро «Луч».

    В ракеті 5В27Д-М2 встановлюється активна радіолокаційна головка самонаведення. На початковій ділянці, ракета рухається по аеробалістичній траєкторії, такий політ ракети істотно збільшує дальню межу зони ураження ЗРК C-125М.

    Дальня межа зони ураження з новими ракетами становить 40 км. Максимальна висота зони ураження - 25 км.

     

    Читайте також
    зброя військова техніка Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ