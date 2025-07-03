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«Від революції до війни (2014–2025 рр.)». У Києві презентували книгу Миколи Литвина

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Від революції до війни (2014–2025 рр.)». У Києві презентували книгу Миколи Литвина

У Києві презентували книгу колишнього голови Державної прикордонної служби України (2003–2014), генерала армії, доктора наук з державного управління Миколи Литвина «Від революції до війни (2014–2025 рр.)»

«Назва книги окреслює часові межі дослідження, а також підкреслює історичність того зламу, який радикально змінив життя нашої держави», – зазначив автор.

За його словами, ця книга присвячена дослідженню української воєнної політики, розвитку воєнного будівництва, стану й перспектив воєнної організації держави.

Її головна ідея – дати відповідь на запитання, які бентежать мільйони українців: Чому РФ наважилася напасти на Україну? Яких змін слід очікувати на полях бою? І що потрібно зробити, аби вистояти й перемогти?

У роботі автор дослідив проблеми оборони, особливості гібридної війни і сучасної воєнної стратегії, що виникли саме в останні три роки – тобто внаслідок розв’язання Росією широкомасштабної війни проти України. Також книга торкається державотворчих процесів, які відбувалися в Україні від 1991 року, та їх впливу на нинішні оборонні спроможності країни.

Литвин осмислює системні питання теорії воєнного мистецтва, від яких нині залежить безпека і життя українців – фронт, тил, опірність, стан цивільної та військової підготовки до війни.

У книзі також проаналізовано стан української держави і суспільства перед вторгненням, воєнну організацію та політику України у 2014–2022 рр., поразки та здобутки Збройних сил України у війні з РФ, передумови технологічної революції у воєнній справі, необхідність радикального оновлення нашої оборонної політики.

За словами автора, 2014 рік міг би стати точкою відліку для оновлення воєнної організації України і запобігти подіям, що сталися у 2022 році, «але нам не вдалося убезпечити країну від подальшої ескалації з боку Росії».

«Від революції до війни (2014–2025 рр.)». У Києві презентували книгу Миколи Литвина фото 1

«Наразі нам потрібно здійснити перезавантаження воєнної політики, вдатися до реального державного воєнного будівництва, ґрунтуючись на особливостях і реаліях війни, що триває», – наголосив колишній очільник Держприкордонслужби.

У книзі подано і детально обґрунтовано авторську концепцію визначення гібридної війни, а також погляди автора на алгоритм дій України задля перемоги у війні з РФ.

Литвин підкреслив, що наразі спостерігається зародження воєнно-технічної революції, що якісно змінює характер війни, структуру збройних сил, способи ведення бойових дій. Зокрема, новітні технології вже породили нові методи, форми і способи ведення воєн, а сучасна війна охоплює не лише суходіл, повітря і воду, а й кіберпростір і космос.

«Щоб перемогти ворога, ми повинні покладатися на власні українські спроможності: створювати нові зразки зброї, будувати сили стримування, формувати регіональні союзницькі блоки для спільної протидії агресору», – наголосив автор.

«Від революції до війни (2014–2025 рр.)». У Києві презентували книгу Миколи Литвина фото 2

Своєю чергою, директорка видавництва «Адеф-Україна» Алла Істоміна зауважила, що у книзі автор не тільки дає аналіз того, що було, які помилки були зроблені, а й викладає своє бачення формули миру, необхідність її формування та забезпечення.

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