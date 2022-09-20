Ворог за ніч випустив по Дніпропетровщині сотню снарядів

Окупанти накрили «Градами» та важкою артилерією три громади

Російські загарбники всю ніч тероризували Нікопольщину обстрілами. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Накрили «Градами» та важкою артилерією три громади – Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську. Ворог ударив по ним п'ять разів. Випустив на міста та села понад 100 снарядів», – йдеться в повідомленні.

Попередньо, люди не постраждали. Масштаби руйнацій уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція.

У інших районах минулося без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

Відомо, що відучора й до самого ранку в Нікопольський громаді було оголошено сигнал повітряної тривоги, яка тривала майже дев'ять годин.

Нагадаємо, триває 209-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку.