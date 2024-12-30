Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

За тиждень ДТЕК відновив світло у майже 30 тисячах домівок, знеструмлених через ворожі атаки

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
За тиждень ДТЕК відновив світло у майже 30 тисячах домівок, знеструмлених через ворожі атаки

Найбільше відновлень було на Донеччині

Минулого тижня енергетики ДТЕК повернули світло майже 30 тисячам родин у 33 населених пунктах, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині. З 23 по 29 грудня тут вдалося відновити світло для майже 16 тисяч родин. Робота енергетиків так само залишається небезпечною – ворог продовжує завдавати ударів по енергоінфраструктурі дронами, артилерією, авіабомбами та ракетами. Однак відновлювати електрику на Донеччині стає все важче через велику активність ворога, однак енергетики продовжують працювати попри усі безпекові виклики.

В свою чергу на Дніпропетровщині, яка теж усе частіше стає об’єктом ворожих атак, за тиждень вдалося повернути електропостачання у майже 14 тисяч осель.

Найважча ситуація – на півдні регіону, наближеному до зони бойових дій.

Нагадаємо, з початку року компанія ДТЕК Ріната Ахметова інвестувала понад 2,8 млрд грн власних коштів у відновлення теплоелектростанцій після російських атак.

Теги: ворог ДТЕК енергетика електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

НАБУ пів року не може перевірити факти з сюжету Bigus.info про «слугу» Жупанина
НАБУ пів року не може перевірити факти з сюжету Bigus.info про «слугу» Жупанина
З російського полону повернулися 11 «азовців»: подробиці від командира бригади
З російського полону повернулися 11 «азовців»: подробиці від командира бригади
За тиждень ДТЕК відновив світло у майже 30 тисячах домівок, знеструмлених через ворожі атаки
За тиждень ДТЕК відновив світло у майже 30 тисячах домівок, знеструмлених через ворожі атаки
Сирський розповів про рекордні втрати окупантів на Донеччині
Сирський розповів про рекордні втрати окупантів на Донеччині
Обмін полоненими перед Новим роком: стало відомо, кого вдалося повернути з неволі
Обмін полоненими перед Новим роком: стало відомо, кого вдалося повернути з неволі
Україна повернула з полону 187 захисників та двох цивільних
Україна повернула з полону 187 захисників та двох цивільних

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 грудня: ситуація на фронті
131K
Військовий встановив рекорд, який не можуть побити вже чверть століття
102K
Путін перерахував своїх друзів на 2025 рік: список
64K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 грудня 2024
17K
Хто витісняє українців на ринку праці Польщі: статистика

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
Вчора, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua