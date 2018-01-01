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    «4 роки окупації. Крим - російський авіаносець?» - прес-конференція

    Учасники обговорять окупацію Криму російськими військами
    20 лютого, вівторок, об 11:00 в прес-центрі «Главкома» (м. Київ, вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція на тему: «4 роки окупації. Крим - російський авіаносець?». Запрошені гості: Володимир Копчак, Заступник директора Центра досліджень, армії, конверсії та роззброєння(ЦДАКР), випускаючий редактор аналітичного
    • Сьогодні, 11:05
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    Учасники обговорять окупацію Криму російськими військами

    20 лютого, вівторок, об 11:00 в прес-центрі «Главкома» (м. Київ, вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція на тему: «4 роки окупації. Крим - російський авіаносець?».

    Запрошені гості:

    Володимир Копчак, Заступник директора Центра досліджень, армії, конверсії та роззброєння(ЦДАКР), випускаючий редактор аналітичного бюлетеня ЦДАКР «Виклики і ризики»;

    Леонід Поляков, голова Експертної ради ЦДАКР.

    Учасники прес-конференції розкажуть про історію воєнної окупації Криму, повідомлять про чисельність військових угрупувань на кримському півострові та проаналізують як санкції вплинули на Чорноморський флот.

    Трансляцію прес-конференції можете подивитись тут:

    Крим окупанти в Криму Київ санкції ЦДАКР авіаносець
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