«4 роки окупації. Крим - російський авіаносець?» - прес-конференція
- Сьогодні, 11:05
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Розсилка
Учасники обговорять окупацію Криму російськими військами
20 лютого, вівторок, об 11:00 в прес-центрі «Главкома» (м. Київ, вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція на тему: «4 роки окупації. Крим - російський авіаносець?».
Запрошені гості:
Володимир Копчак, Заступник директора Центра досліджень, армії, конверсії та роззброєння(ЦДАКР), випускаючий редактор аналітичного бюлетеня ЦДАКР «Виклики і ризики»;
Леонід Поляков, голова Експертної ради ЦДАКР.
Учасники прес-конференції розкажуть про історію воєнної окупації Криму, повідомлять про чисельність військових угрупувань на кримському півострові та проаналізують як санкції вплинули на Чорноморський флот.
Трансляцію прес-конференції можете подивитись тут: