Аслунд влаштував скандал в «Укрзалізниці» через Зеленського



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Аслунд йде з наглядової ради «Укрзалізниці»,бо від Зеленського отримує тільки образи

Шведсько-американський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд подав у відставку з посади незалежного члена наглядової ради «Укрзалізниці».

Про це він написав у заяві, яку 26 вересня передав виданню НВ.

Він назвав три головні причини звільнення:

надмірні юридичні ризики, відсутність страхування відповідальності членів ради;

рішення спостережної ради не виконує керівництво «Укрзалізниці», уряд не сприяє компанії;

членам наглядової ради із квітня не виплачують зарплату.

Аслунд нагадав, що 29 квітня Кабінет Міністрів встановив заробітну плату членам спостережних рад державних компаній і держустанов, а також керівникам і членам виконавчих органів в розмірі не вище ніж 47 тис. грн, обмеження має діяти до кінця карантину.

«Це не заохочує компетентних і чесних людей працювати на Українську державу і є атакою на хороше управління. Депутати від «Слуги народу» атакують іноземних членів наглядових рад українських держкомпаній за те, що вони іноземці, і за те, що їм занадто багато платять, хоча нам із квітня нічого не платять», – підкреслив економіст.

За його словами, монобільшість діє в унісон із президентом Володимиром Зеленським, який у Раді 4 березня заявив, що «в Україні стало вигідніше «спостерігати», ніж працювати».

«Основна проблема в тому, що президент і його гучні депутати не вірять у хороше корпоративне управління. Ми – іноземні члени наглядових рад тринадцяти великих державних компаній і банків – наполегливо працювали, щоб спробувати поліпшити державні компанії України. Від президента (єдиного президента України, з яким я ніколи не зустрічався) ми отримуємо тільки образи і перешкоди», – заявив Аслунд.

«Я не відчуваю, що потрібен акціонеру, і мені не запропонували прийнятні умови роботи, у той час як юридична відповідальність лежить на мені. Не так потрібно керувати залізницею», – додав він.

Аслунд був членом наглядової ради «Укрзалізниці» із 21 червня 2018 року.