Експартнер Єрмака, якого забракувало Держкіно, придумав, як освоїти 20 млн грн

Держкіно погодилося профінансувати виробництво стрічки протягом 2022-2023 років

Державне агентство України з питань кіно погодило заміну виробника ігрового повнометражного фільму «Соліст» вартістю 19,98 млн грн. Замість столичного ТОВ «Грейд М» права продюсера-виробника перейшли маловідомій фірмі «Кінокейс». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані системи ProZorro.

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Треба наголосити, що компанію «Грейд М» очолює громадянин Білорусії, продюсер, а в минулому компаньйон теперішнього глави Офісу президента України Максим Лещенко. Кілька років тому білорус спільно із Єрмаком продюсували фільм «Правило бою».

Тепер щодо фільму «Соліст». Ще у 2021 році стрічка опинилася серед переможців сімнадцятого конкурсного відбору, проведеного Радою з Державної підтримки кінематографії при Держкіно.

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За сценарієм кінострічки, у центрі сюжету цинічний актор Лев, якого звільняють з театру. Щоб підзаробити на життя, чоловік опиняється у психлікарні, де має удавати психічно хворого. Там же він скоює тяжкий злочин.

Наприкінці січня 2022 року Держкіно уклало з ТОВ «Грейд М» відповідний договір. Згідно з ним, левову частину держпідтримки на суму 15,9 млн грн виробник мав отримати у 2022 році. Планувалося, що зйомки стрічки пройдуть у квітні та червні.

Однак у листопаді минулого року Держкіно оприлюднило додаткову угоду, в якій вказано: ТОВ «Грейд М» вийшло з продюсування фільму «Соліст». Його місце посіла київська компанія «Кінокейс».

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Вже під нового кіновиробника Держкіно затвердило кошторис витрат на стрічку: 10,98 млн грн – у листопаді 2022 року і 8,99 млн грн – у лютому 2023 року.

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За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, ТОВ «Кінокейс» належить киянину Андрію Онищенку. Розмір статутного капіталу – 1 тис. грн.

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До середини листопада 2021 року ТОВ «Кінокейс» називалося «Арті кейс» і займалося неспеціалізованою оптовою торгівлею. Після того, як у фірмі з’явився Онищенко, вона змінила назву і профіль на виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм.

Що стосується компанії «Грейд М», яка виграла 20 млн грн держпідтримки на виробництво фільму «Соліст», то її власником є громадянин Білорусі Максим Лещенко. Через приналежність до держави, яка надає підтримку Росії у війні проти України, у Лещенка зірвався великий контракт. У вересні 2022 року Держкіно відмовилося укладати договір із фірмою білоруса «Грейд М» на виробництво фільму «Лайфер» вартістю 19,98 млн грн. І зіслалося на... загрози економічній безпеці України.

дані Youcontrol

Як повідомляв «Главком», у 2017 році творчі шляхи білоруса Лещенка та майбутнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака пересіклися довкола вищезгаданого фільму «Правило бою». Після цього співробітництво тандему Лещенко-Єрмак поглибилося. У травні 2018 року вони разом із Артемом Колюбаєвим (теперішній голова Ради з держпідтримки кінематографії) заснували фірму «Ама віжн». Компанія спеціалізується на виробництві кіно- та відеофільмів і телевізійних програм.

Уже на початку вересня 2018 року на молоду та невідому фірму Єрмака і Ко очікував гучний успіх. Кабмін Гройсмана включив її у держфінансування, передбачивши 24,61 млн грн на виробництво фільму «Щедрик». Продюсерами кінострічки засвітилися партнери Єрмака – Артем Колюбаєв і білорус Максим Лещенко.

26 серпня 2022 року одноосібним власником ТОВ «Ама віжн» став Артем Колюбаєв. Згадку про Максима Лещенка щодо приналежності до цієї компанії було прибрано з реєстру.

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