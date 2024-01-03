Близький до влади кінопродюсер прописався волонтером при Хмельницькій ОВА

Артем Колюбаєв увійшов до складу Ради волонтерів у Хмельницькій області

Голова Ради з державної підтримки кінематографії при Держкіно Артем Колюбаєв увійшов до складу Ради волонтерів у Хмельницькій області. Про це повідомляє «Главком».

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Колюбаєв представляє громадську організацію «Спілка підприємців теле та кіноіндустрії», де він є директором. Окрім нього, до Ради потрапили 19 осіб, переважно з Хмельниччини.

Рада волонтерів у Хмельницькій області налічує 20 осіб

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Додамо, що 27 грудня 2023 року перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін утворив Раду волонтерів в області. Вона є тимчасово діючим консультативно-дорадчим орган при обласній військовій адміністрації. Основними завданнями Ради є: вирішення нагальних проблем і сприяння забезпеченню координації діяльності волонтерів, волонтерських організацій у Хмельницькій області; вивчення і поширення кращих практик надання гуманітарної допомоги тощо.

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Рада волонтерів засідатиме раз на три місяці. Її члени можуть долучатися до засідання дистанційно, у режимі відеозв’язку.

Як повідомляв «Главком», з 31 березня 2021 року Артем Колюбаєв очолює Раду з державної підтримки кінематографії при Держкіно. Каденція Ради «імені Колюбаєва» мала закінчитися у березні 2023 року. Проте Кабмін продовжив її повноваження до завершення воєнного стану. Натомість 2 листопада Київський окружний адміністративний суд визнав протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів, що стосувалася діяльності Ради державної підтримки кінематографії.

Крім цього, у 2023 році кінопродакшн Артема Колюбаєва «Мейнстрім Пікчерз» «вигриз» держфінансування одразу трьох фільмів: «Мистецтво в тіні війни» (4,5 млн грн), «Одна велика родина» (7,6 млн грн) і «Мангровий гай» (9 млн грн).