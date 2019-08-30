Богдан – прокурорам: З Рябошапкою ми можемо подолати будь-які перешкоди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Луценко, Андрій Богдан і Руслан Рябошапка Фото: сайт Генпрокуратури

Тепер всі правоохоронні органи будуть допомагати, а не протидіяти один одному, запевнив прокурорів Андрій Богдан

У п’ятницю, 30 серпня, керівник Офісу президента Андрій Богдан представив нового керівника Генпрокуратури Руслана Рябошапку.

«Ми маємо надію, що тепер всі моменти, які об’єктивно не дозволяли ефективно працювати, ми можемо всі разом подолати – це і зміни до законодавства, і налаштування роботи всіх правоохоронних органів на допомогу один одному, а не на протидію», - зазначив Богдан.

Рябошапка, в свою чергу, назвав своїм завданням зробити прокуратуру органом, який координуватиме всі правоохоронні органи і ставитиме перед ними задачу в сфері боротьби зі злочинністю і жорстко контролюватиме виконання цих задач.

Основним пріоритетом ГПУ на найближчі роки він назвав повернення «активів, грошей, які були вкрадені в цієї країни і в наших людей».

Нагадаємо, 29 серпня президент України Володимир Зеленський підписав Указ про призначення Руслана Рябошапки Генеральним прокурором. Перед цим Верховна Рада підтримала Постанову про надання згоди на призначення Руслана Рябошапки на посаду Генпрокурора.