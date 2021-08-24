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    Брати-близнюки. Шмигаль та Шарль Мішель знову стали героями соцмереж (фото)

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    Денис Шмигаль і Шарль Мішель. - Брати-близнюки. Шмигаль та Шарль Мішель знову стали героями соцмереж (фото)
    Денис Шмигаль і Шарль Мішель.
    Фото: facebook / dshmyhal

    Шмигаль пожартував про свою схожість з головою Євроради Мішелем і виклав спільне фото

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виклав спільне фото з главою Європейської Ради Шарлем Мішелем, зроблене після завершення саміту Кримської платформи у Києві.

    На світлині, опублікованій у телеграмі Шмигаля, зображені дуже схожі зовні політики, а також їхні дружини.

    «З Шарлем Мішелем однаково сильно любимо оперу», — підписав фото український прем'єр.

    Нагадаємо, що високопосадовці разом з главами держав, урядів та спікерами парламентів відвідали святковий гала-концерт у Національному академічному театрі опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка, влаштований з нагоди відзначення 30-ї річниці Незалежності.

    Перед початком музичної програми у сквері біля пам’ятника українському композитору Миколі Лисенку відбулося святкове приймання для представників іноземних делегацій.

    Раніше користувачі Facebook звернули увагу на несподівану схожість двох політиків.

    На тлі такої подібності в мережі прокотилася хвиля жартів: коментатори змагалися в дотепності під публікацією глави Кабміну, висуваючи припущення з приводу причин такої схожості двох політиків: «Шмигалі захоплюють світ«, «Мішель став прем'єром України», «Індійське кіно та наприкінці вони танцюють!», «Хто з них Шмигаль?» і подібні.

    Теги: кіно Facebook Денис Шмигаль
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    Брати-близнюки. Шмигаль та Шарль Мішель знову стали героями соцмереж (фото)