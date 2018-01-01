Депутат Білецький поскаржився, що влада знищила авторитет добробатів, який був «на рівні з церквою»

«Влада викинула з фронту «Азов» як підрозділ механізованого батальйону ще у 2015 році»

Українська влада свідомо знищила авторитет, який напрацювали кров’ю добровольчі підрозділи на фронті війни за Донбас. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Андрій Білецький, лідер «Національного корпусу». «Влада викинула з фронту «Азов» як підрозділ механізованого батальйону ще у



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Фото: Станіслав Груздєв Андрій Білецький, лідер «Національного корпусу»

«Влада викинула з фронту «Азов» як підрозділ механізованого батальйону ще у 2015 році»

Українська влада свідомо знищила авторитет, який напрацювали кров’ю добровольчі підрозділи на фронті війни за Донбас. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Андрій Білецький, лідер «Національного корпусу».

«Влада викинула з фронту «Азов» як підрозділ механізованого батальйону ще у 2015 році. Вона це зробила тому, що ненавидить національно орієнтованих людей, боїться їх. Владі вдалося частково знищити величезний авторитет, який напрацювали кров’ю добровольчі підрозділи на фронті. На початку війни авторитет добробатів був на рівні з церквою», — розповідає Білецький.

Окрім того, на його думку, на українську владу тиснула Росія.

«Свого часу я зустрічався з людьми з верхівки Держдепу США. Вони мені казали, що Росія ставила перед американцями питання «Азову». Мовляв, ми заважаємо своєю присутністю у Широкиному виконувати Мінськ-2, тобто є подразником для Росії на фронті. Але парадокс в тому, що «Азову» давно немає у Широкиному, а Мінськ-2 досі не запрацював. Мова про 2015 рік. Тоді нас вивели з передової за рішенням Петра Порошенка», — нагадує політик.

За словами Білецького, «Азов» — завжди на фронті, бо весь час на фронті у різних підрозділах є «азовці».

«Питання тільки в тому, в якій якості він на фронті. Не як повноцінній підрозділ, а винятково як невеликі групки бійців, снайперів, піхотинців, розвідників, які виконували свої функції в різних підрозділах бригад ЗСУ», — говорить Білецький.

Як зазначає лідер «Національного корпусу, в «Азові» найбільша кількість контрактників зі всіх бригад Нацгвардії. В полку «Азов» служить більше 1000 бійців: у всіх видах сухопутних військ, артилерії, танкових, є механізована піхота, розвідка, аеророзвідка, радіоелектронна розвідка, снайпери.

Білецький розповідає, що наразі «Азов» виконує протидесантну оборону значної частини маріупольського узбережжя. «Бойові виходи – це щоденна реальність полку», — говорить він.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Андрій Білецький: Влада знищила авторитет добробатів.