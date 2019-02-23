Депутат від БПП вимагає вибачень від Авакова



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Березенко спростував участь в організації схем «сіток» Фото: Станіслав Груздєв / Главком

Березенко: Кампанія Порошенка буде найчеснішою

Депутат Верховної Ради від БПП Сергій Березенко вимагає вибачень від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який в своєму інтерв’ю з посиланням на кримінальні провадження заявив про причетність парламентарія до схем із організації виборчих «сіток» . Відповідна заява депутата оприлюднена на Facebook.

«Категорично відкидаю будь-які голослівні звинувачення з боку міністра на свою адресу, і розраховую, що Арсен Борисович знайде в собі мужність вибачитись переді мною особисто за поширення недостовірної інформації яка принижує мою честь, гідність та політичну репутацію», - йдеться у ній .

Натомість Березенко заявив про «політичну заангажованість керівника МВС» і пообіцяв, що «кампанія Петра Порошенка з точки зору її чесності, відкритості і прозорості може бути взірцем для інших політичних штабів».

«… для звинувачень на адресу штабу нашого кандидата у так званому підкупі немає жодних підстав. Сама ця теза є елементом «чорного PR» з боку штабу Юлії Тимошенко, яка втратила перспективу виходу до другого туру президентських виборів. І замість роботи над власними помилками намагається привернути до себе увагу безпідставними атаками на своїх політичних опонентів», - додав Березенко.

Зазначимо, в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» голова МВС Арсен Аваков заявив, що є свідчення, в яких народного депутата від БПП Сергія Березенка називають організатором «сіток».

«Наприклад, в офіс дуже діяльного депутата Сергія Березенка в Чернігові співробітники цього офісу викликали поліцію, бо до них заявилися представники преси і стали знімати, як там бабусям щось роздають. З іншого березенківського офісу зателефонували самі журналісти й заявили, що їм перешкоджають у професійній діяльності, не пускають туди, де незаконно роздають гроші. І туди, і туди приїжджали поліцейські … Поліція заходила, опитувала громадян, фіксувала, документувала, відкривала провадження … Його називають організатором схем. Він — народний депутат, і стосовно нього слідчих дій проводити не можна. Але за фактом — так, у провадженнях фігурує. Тимошенко принесла величезну пачку документів. Там теж фігурує Березенко», - сказав Аваков.