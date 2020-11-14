«Двопалатна підтримка»: Зеленський знову осоромився

Зеленський похвалився підтримкою Демократичної і Республіканської партій США

Президент України Володимир Зеленський похвалився підтримкою Демократичної і Республіканської партій США, назвавши її замість двопартійної «двопалатною».

На ляп звернула увагу народний депутат від партії «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

Глава держави повідомив, що нашу країну «намагалися втягнути у внутрішні справи» Сполучених Штатів Америки, однак це не вдалося зробити. У зв’язку з цим Зеленський зазначив, що «Україна гідно пройшла цей шлях і, незважаючи ні на що, зберегла незмінну, двопалатну підтримку США».

«Слуги, напишіть хтось записку, щоб там передали в Феофанію. Бо це вже не смішно. Україні важливо зберегти двопартійну підтримку США. Двопалатну теж, але це вже республіканці і демократи забезпечать, як буде двопартійна підтримка. Передайте це відразу в дві палати в Феофанії. Дякую, дуже дякую», – прокоментувала Геращенко помилку президента.

Дану цитату поширив Офіс президента на своєму офіційному сайті, а також у соціальних мережах.

Відзначимо, в офіційному Telegram-каналі ОП з'явилося наступне повідомлення: «Після виборів у США Україна зберегла незмінну двопалатну підтримку Демократичної і Республіканської партій, і це наша перемога, заявив президент Володимир Зеленський».

Через деякий час у пресслужбі ОПУ, мабуть, усвідомили помилку, видалили попередні пости в соцмережах і опублікували нові з «двопартійною» підтримкою.