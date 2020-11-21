Ексміністр економіки Милованов стане радником Єрмака – ЗМІ

В березні цього року Милованов був відправлений у відставку

Милованов працював в уряді за часів прем'єрства Олексія Гончарука

Колишній міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов буде призначений радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на два джерела: з оточення Єрмака і з команди президента Володимира Зеленського.

Милованов працював в уряді за часів прем'єрства Олексія Гончарука. Разом з його Кабміном в березні цього року він був відправлений у відставку.

12 листопада Ігор Уманський, радник голови Офісу президента, в Фейсбуці повідомив про своє рішення піти у відставку. Спілкуючись з пресою Уманський заявив, що подав у відставку через те, що за пів року його робота в Офісі щодо боротьби зі схемами в податковій і митній службах провалилася. Він також розкритикував роботу української влади з МВФ і підготовку медичної інфраструктури до зростання захворюваності Covid-19.