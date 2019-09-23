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    Політика

    Експерт проаналізував вибори до Кнесету – 2 в Ізраїлі

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    Експерт проаналізував вибори до Кнесету – 2 в Ізраїлі

    Історик В’ячеслав Ліхачов проаналізував дострокові вибори до Кнесету Ізраїлю

    У пресцентрі ІА «Главком» 23 вересня у понеділок о 12:00 відбулася пресконференція на тему: «Ізраїль. Вибори до Кнесету-2».

    Історик, громадський діяч, політолог, керівник міжнародної Групи моніторингу прав національних меншин В’ячеслав Ліхачов проаналізував дострокові вибори до Кнесету Ізраїлю.

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    Ліхачов дав відповідь на питання, що спровокувало достроковість виборів, кількість партій, що взяли участь, хто головні гравці, чи вдасться цього разу сформувати коаліцію, чи є знову ризик розпуску парламенту через неможливість сформувати коаліцію.

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