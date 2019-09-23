Експерт проаналізував вибори до Кнесету – 2 в Ізраїлі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Історик В’ячеслав Ліхачов проаналізував дострокові вибори до Кнесету Ізраїлю

У пресцентрі ІА «Главком» 23 вересня у понеділок о 12:00 відбулася пресконференція на тему: «Ізраїль. Вибори до Кнесету-2».

Історик, громадський діяч, політолог, керівник міжнародної Групи моніторингу прав національних меншин В’ячеслав Ліхачов проаналізував дострокові вибори до Кнесету Ізраїлю.

Ліхачов дав відповідь на питання, що спровокувало достроковість виборів, кількість партій, що взяли участь, хто головні гравці, чи вдасться цього разу сформувати коаліцію, чи є знову ризик розпуску парламенту через неможливість сформувати коаліцію.