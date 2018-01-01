Геращенко розповіла, коли буде можлива амністія для ОРДЛО
- Сьогодні, 17:13
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Амністія не на часі
Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ), перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що на Україну чекає громадська дискусія про амністію осіб в окремих районах Донбасу, але це можливо тільки після завершення активної фази конфлікту. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню «Цензор.нет».
«Амністія проводиться ім'ям України, українськими судами і на звільненій території! І тому в умовах, коли збройний конфлікт знаходиться в активній фазі, амністія неможлива», - заявила Геращенко.
За її словами, під час обговорення питання звільнення українських заручників у рамках ТКГ у Мінську опоненти піднімають тему амністії.
«У вересні 2014 року Верховна Рада України проголосувала за закон про амністію, однак він не вступив у силу через деструктивну позицію РФ і ОРДЛО, де провели фейкові вибори за кремлівським сценарієм», - нагадала представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи.
На думку Геращенко, питання амністії ще попереду.