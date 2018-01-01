Експерт прокоментував можливість втручання Росії в українські вибори

Путінський режим націлений на демонстрацію сили всьому світу?

Голова Наглядової ради Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що Росія може втрутитись у будь-який процес у світі, включаючи вибори в Україні. Про це він сказав у Страсбурзі (Франція) в коментарі виданню «Укрінформ». Журналісти поцікавились, чи може Росія втрутитись у майбутні вибори в Україні. «Росія веде гібридну



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Віктор Шлінчак

Путінський режим націлений на демонстрацію сили всьому світу?

Голова Наглядової ради Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що Росія може втрутитись у будь-який процес у світі, включаючи вибори в Україні. Про це він сказав у Страсбурзі (Франція) в коментарі виданню «Укрінформ».

Журналісти поцікавились, чи може Росія втрутитись у майбутні вибори в Україні.

«Росія веде гібридну війну вже не перший рік, і якщо вона мала нахабство втручатися у вибори в США, це означає, що у неї немає будь-яких упереджень і будь-яких стопів. Тобто вона може впливати на будь-які процеси у світі, і вона це доводить щоденно», - відповів Шлінчак.

«Більше того, режим Путіна якраз націлений на те, щоб демонструвати світу цю російську гегемонію і демонструвати світу, що вони можуть перекреслювати будь-які міжнародні домовленості, будь-які переговори з ними нагадують переговори із шулерами, які витягають кожного разу інші карти», - додав голова Наглядової ради Інституту світової політики.

Шлінчак вважає, що зараз важко прогнозувати наступні дії агресора, так як напередодні президентських виборів Росія «піднімає ставки».

«Ми насправді не знаємо, що буде наступним, чи це будуть переговори, чи це буде вплив на вибори у Балканських країнах, чи це будуть впливи в інших речах, аж до воєнної агресії. Росія зараз вчергове вміло підвищує ставки. Вона це робить спеціально перед виборами президента, і я не здивуюся, якщо після виборів президента мало що зміниться в тактиці і поведінці Росії», - зазначив він.