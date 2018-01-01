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    Гройсман визнав, що життя українців не змінилося на краще

    Голова уряду хоче, щоб ми відчували себе гідними
    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман визнав, що уряду за чотири роки після Революції Гідності не вдалося змінити якість життя українців. Про це він заявив під час конференції з питань реформ в Україні. «За чотири роки Революції Гідності нам не вдалося змінити якість життя українців. Для нас надзвичайно важливе завдання - це створити
    • Сьогодні, 18:45
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    Голова уряду хоче, щоб ми відчували себе гідними

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман визнав, що уряду за чотири роки після Революції Гідності не вдалося змінити якість життя українців. Про це він заявив під час конференції з питань реформ в Україні.

    «За чотири роки Революції Гідності нам не вдалося змінити якість життя українців. Для нас надзвичайно важливе завдання - це створити такі системи життя, які дозволять українцям відчути себе гідними. Ми поки не змогли реалізувати той амбітний план, який би надав можливість сьогодні забезпечити стійке і швидке економічне зростання, яке відповідає інтересам і можливостям України», - заявив Гройсман.

    При цьому від додав, що чотири з п'яти критеріїв для поліпшення якості життя уряду все ж вдалося змінити. 

    Володимир Гройсман пенсійна система міністр закон
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