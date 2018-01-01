Гройсман визнав, що життя українців не змінилося на краще

Голова уряду хоче, щоб ми відчували себе гідними

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман визнав, що уряду за чотири роки після Революції Гідності не вдалося змінити якість життя українців. Про це він заявив під час конференції з питань реформ в Україні. «За чотири роки Революції Гідності нам не вдалося змінити якість життя українців. Для нас надзвичайно важливе завдання - це створити



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Голова уряду хоче, щоб ми відчували себе гідними

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман визнав, що уряду за чотири роки після Революції Гідності не вдалося змінити якість життя українців. Про це він заявив під час конференції з питань реформ в Україні.

«За чотири роки Революції Гідності нам не вдалося змінити якість життя українців. Для нас надзвичайно важливе завдання - це створити такі системи життя, які дозволять українцям відчути себе гідними. Ми поки не змогли реалізувати той амбітний план, який би надав можливість сьогодні забезпечити стійке і швидке економічне зростання, яке відповідає інтересам і можливостям України», - заявив Гройсман.

При цьому від додав, що чотири з п'яти критеріїв для поліпшення якості життя уряду все ж вдалося змінити.