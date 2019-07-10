Єльченко розповів на дебатах Радбезу ООН про підтримку Росією тероризму



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Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко

Дипломат заявив, що потрібно не лише засуджувати транснаціональну злочинну діяльність, включно з тероризмом, але й ефективно протистояти їй та притягати винних до відповідальності

Для протидії міжнародного тероризму та організованій злочинності, які діють у зв’язці, необхідно, серед іншого, знайти ефективні способи притягнення до відповідальності країн, для яких фінансування тероризму, розпалювання міжнародних військових конфліктів, маніпуляції та перекидання відповідальності стали частиною державної політики.

Про це постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив у вівторок, виступаючи на відкритих дебатах Ради Безпеки ООН на тему «Зв’язок міжнародного тероризму та організованої злочинності», повідомляє «Укрінформ».

«Ми визнаємо нагальну потребу додаткових ефективних засобів протидії новітнім тенденціям у тероризмі та організованій злочинності. Зокрема, коли тероризм та кримінальні комоненти безкарно інтегруються до державної політики деяких країн, це призводить до брутальних порушень міжнародного права, включно зі злочинами агресивної війни та злочинами проти людяності.

Україна продовжує зазнавати таких наслідків, опираючись російській гібридній агресії вже понад 5 років”» - заявив він.

Єльченко звернув увагу присутніх на те, що російський представник у своєму виступі розповідав про загрози поставок зброї терористам у Сирії, у той час як Україна хотіла би почути від нього, коли Росія припинить безперервні поставки озброєнь та боєприпасів для «безглуздої підтримки кровопролиття» на окупованому Донбасі.

«Перекидання відповідальності, маніпуляції та пропаганда, втручання у внутрішні справи держав, розпалювання міжнародних конфліктів постачанням зброї та фінансуванням тероризму, вбивства цивільного населення, включно з медиками - все це сучасний політичний курс Російської Федерації», - заявив він.

Український дипломат додав, що потрібно не лише засуджувати транснаціональну злочинну діяльність, включно з тероризмом, але й ефективно протистояти їй та притягати винних до відповідальності.

«На жаль, нинішня ситуація в Україні чітко доводить, що пристосування до агресії чи потурання агресору лише ведуть до подальшої агресії. Саме тому критично важливо рішуче притягати державу-агресора до відповідальності та застосовувати всі необхідні інструменти для повернення її в рамки міжнародного права», - зазначив Єльченко.

Дипломат також зауважив, що основними факторами, які уможливлюють поширення тероризму у зв’язці з організованою злочинністю у сучасному світі є зловмисне використання технологічних винаходів та іновацій у сфері комунікації, недостатній контроль кордонів, комплексні виклики через повернення комбатантів з зон конфлікту, недостатнє розслідування та покарання щодо учасників незаконних збройних формувань, які повертаються додому, і тих, хто надає фінансування чи підтримує терористичну та злочинну діяльність «у будь-яких їхніх формах та методах».