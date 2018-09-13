Кабмін розраховує на об’єктивне розслідування «справи Омеляна»



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Володимир Омелян

В уряді зазначили, що жодного факту правопорушень у період перебування Омеляна на посаді міністра за час слідства не встановлено

Кабінет міністрів повідомив, що розраховує на об’єктивне розслідування щодо міністра інфраструктури Володимира Омеляна, якому вручили підозру в незаконному збагаченні.

Про це в четвер, 13 вересня, повідомляє прес-служба уряду.

«Уряд України вважає, що перед законом всі рівні. Ми розраховуємо, що розслідування буде об’єктивним і жодним політичним мотивам у ньому місця не буде. Ми сподіваємося, що дії правоохоронців не вплинуть на роботу Міністерства інфраструктури та не завадять міністру продовжувати виконувати свої обов’язки», – йдеться в повідомленні.

Водночас в уряді зазначили, що жодного факту правопорушень у період перебування Омеляна на посаді міністра за час слідства, яке велося проти нього понад рік, не встановлено.

Своєю чергою, глава Мінінфраструктури заявив, що вимагатиме притягнення до відповідальності слідчих Національного антикорупційного бюро України. Також він назвав справу щодо нього «сфабрикованою», і наголосив, що підозра не містить жодного складу злочину.

«Я можу пояснити походження кожного цента, кожної копійки. За півтора роки слідства вони не знайшли нічого, бо я знаю межу своєї відповідальності. Я категорично спростовую всі висунуті мені звинувачення. І я захищатиму своє ім’я, честь, гідність», – підкреслив Омелян.

Він також додав, що на нього здійснювався тиск з боку керівництва НАБУ.

«Я буду вимагати притягнути до відповідальності слідчих НАБУ. Я хочу заявити, що на мене здійснювався тиск з боку НАБУ. Мені відомо про факти політичної співпраці керівництва НАБУ із українськими політиками», – заявив міністр.