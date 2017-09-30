Кабмін збирається врятувати Україну від втрат інтелектуальної власності
- Сьогодні, 13:12
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Розсилка
Українські представники ділових кіл, стартапери та винахідники наразі змушені реєструвати або продавати свої напрацювання по всьому світу
Кабінет Міністрів України в рамках політики зміцнення економіки та прискорення інноваційного розвитку ініціює зміни в законодавстві з питань захисту інтелектуальної власності і передає свої напрацювання на розгляд Верховної Ради України. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду.
Він підкреслив, що регуляторні ініціативи саме в сфері інтелектуальної власності, зокрема в сфері патентування винаходів та дотримання авторського права – це плід численних дискусій урядовців з представниками ділових кіл, стартаперами та винахідниками, які наразі змушені реєструвати або продавати свої напрацювання по всьому світу. І це великі втрати – передусім для держави.
«Запропонований Урядом пакет рішень створює нормальні умови для ведення бізнесу», – сказав Володимир Гройсман.
Він також запропонував створити механізм верифікації та інвентаризації наявних в Україні патентів з метою вивчення спектру винаходів, а також дотримання фіскальної дисципліни під час оформлення патентів та їх використання.