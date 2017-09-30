Кабмін збирається врятувати Україну від втрат інтелектуальної власності

Українські представники ділових кіл, стартапери та винахідники наразі змушені реєструвати або продавати свої напрацювання по всьому світу

Кабінет Міністрів України в рамках політики зміцнення економіки та прискорення інноваційного розвитку ініціює зміни в законодавстві з питань захисту інтелектуальної власності і передає свої напрацювання на розгляд Верховної Ради України. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду. Він підкреслив, що



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Українські представники ділових кіл, стартапери та винахідники наразі змушені реєструвати або продавати свої напрацювання по всьому світу

Кабінет Міністрів України в рамках політики зміцнення економіки та прискорення інноваційного розвитку ініціює зміни в законодавстві з питань захисту інтелектуальної власності і передає свої напрацювання на розгляд Верховної Ради України. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду.

Він підкреслив, що регуляторні ініціативи саме в сфері інтелектуальної власності, зокрема в сфері патентування винаходів та дотримання авторського права – це плід численних дискусій урядовців з представниками ділових кіл, стартаперами та винахідниками, які наразі змушені реєструвати або продавати свої напрацювання по всьому світу. І це великі втрати – передусім для держави.

«Запропонований Урядом пакет рішень створює нормальні умови для ведення бізнесу», – сказав Володимир Гройсман.

Він також запропонував створити механізм верифікації та інвентаризації наявних в Україні патентів з метою вивчення спектру винаходів, а також дотримання фіскальної дисципліни під час оформлення патентів та їх використання.