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    Політика

    Кандидат у президенти написав пісню і надрукував мільйон її копій за 877 тисяч гривень

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    <span>Аркадій Корнацький написав пісню про Україну</span> - Кандидат у президенти написав пісню і надрукував мільйон її копій за 877 тисяч гривень
    Аркадій Корнацький написав пісню про Україну

    Пісню Корнацького можна знайти у YouTube - вона доступна у форматі караоке

    Кандидат на посаду Президента України Аркадій Корнацький написав пісню та надрукував її накладом в 1,1 мільйона примірників. Вартість друку склала 877,5 тисячі гривень.

    Таку інформацію наводить громадський рух «Чесно», посилаючись на вихідні дані на листівках кандидата.

    Зазначається, що слова пісні та звернення до виборців Корнацький видрукував у Черкасах.

    Замовлення виконав підприємець Олександр Третяков.

    На листівках Корнацький навів назву своєї пісні у YouTube, де вона доступна у форматі караоке.

    Зазначається, що виборчий фонд Аркадія Корнацького наразі становить 1,5 мільйона гривень, які кандидат вклав самостійно. Відповідна інформація опублікована у проміжному фінансовому звіті про надходження та витрати з виборчого фонду кандидата на сайтах ЦВК і НАЗК.

    За наведеними даними, більшість коштів кандидат витратив на друк агітаційних матеріалів. 15 тисяч кандидат заплатив за ефір на ТРК «Ільдана», а 204 тисячі гривень віддав «Укрпошті» за послуги поштового зв'язку.

    аніше у Комітеті виборців України заявили, що кандидати на пост глави держави витратили з виборчих фондів 1 мільярд 273 мільйони гривень.

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