Коли Україна буде секторально інтегрована з ЄС, питання членства стане лише формальністю, — Ірина Луценко

Луценко підкреслює, що приведення законодавства до європейських стандартів сприятиме членству України в ЄС і НАТО

Виконання Угоди про асоціацію з ЄС і подальша євроінтеграція вимагає взаємодії всіх органів влади, адже Угода є інструментом, який дозволить запровадити в Україні європейські стандарти життя. Про це заявила представник Президента в парламенті Ірина Луценко на конференції «Підсумки імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським



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Ірина Луценко

Луценко підкреслює, що приведення законодавства до європейських стандартів сприятиме членству України в ЄС і НАТО

Виконання Угоди про асоціацію з ЄС і подальша євроінтеграція вимагає взаємодії всіх органів влади, адже Угода є інструментом, який дозволить запровадити в Україні європейські стандарти життя. Про це заявила представник Президента в парламенті Ірина Луценко на конференції «Підсумки імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом за 2017 рік».

«Символічно, що ця подія відбувається після днів, коли ми згадували криваві часи Майдану, розстріл Небесної сотні. Власне, з бажання жити за європейськими нормами і стандартами і почався Майдан, за це гинули найкращі», - зазначила вона.

Ірина Луценко нагадала, що у 2014 році Президент створив Національну раду реформ для стратегічного планування змін в країні. Напрацьована Нацрадою Стратегія-2020 передбачає 62 реформи, які вже втілюються в життя. Перш за все, це пенсійна, освітня і медична реформи, децентралізація, реформа правоохоронних органів і судів.

«Сьогодні ми обговорювали Дорожню карту – що ще необхідно зробити для виконання Угоди про асоціацію і ефективної євроінтеграції. Серед найважливіших ініціатив – приведення законодавства в сфері національної безпеки до стандартів ЄС, що в перспективі сприятиме членству України в ЄС і НАТО. Відповідний законопроект вже готується і найближчим часом буде внесений до парламенту Президентом», - заявила Ірина Луценко.

Серед інших пріоритетних завдань представник Президента у Верховній Раді назвала завершення формування системи незалежних антикорупційних органів. «Ключова роль антикорупційного суду – справедливий, неупереджений, об’єктивний і професійний розгляд корупційних справ. Президент вніс у парламент відповідний законопроект, вже створена і працює робоча група в комітеті. Вивчаються і розглядаються не лише рекомендації Венеційської комісії, Світового банку, МВФ, а й рекомендації та висновки європейських суддів. Ці документи вивчають для того, щоб зробити закон, який спирається на європейські норми і стандарти», - зазначила парламентар.

Серед інших пунктів Дорожньої карти євроінтеграції Ірина Луценко згадала покращення бізнес-клімату, залучення інвестицій і створення робочих місць. «В цьому році понад 80 компаній – світових лідерів звернулися з пропозицією про зустріч з Президентом. Інвестори зацікавлені у співпраці, вони вірять в Україну. Але нам ще треба пройти такі кроки, як дерегуляція, запровадження податку на виведений капітал, лібералізувати валютне законодавство, створити бюро фінансової безпеки, налагодити обмін митною інформацією з країнами ЄС, вдосконалити систему розкриття інформації на ринках капіталу», - уточнила Ірина Луценко.

Серед інших важливих напрямків представник Президента вказала вдосконалення виборчого законодавства, продовження адаптації до стандартів ЄС публічних закупівель, удосконалення законодавства про працю, продовження транспортної реформи, екологічну політику тощо. «Мусимо думати на перспективу, інтегрувати законодавство до європейських стандартів для подальшої асоціації з Шенгенською зоною, приєднання до Митного і Енергетичного союзів ЄС, приєднання до спільного авіапростору і єдиного цифрового ринку», - додала Ірина Луценко.

За її словами, на реалізацію цієї Дорожньої карти спрямована робота президентської вертикалі. «Втілення цих пунктів у життя дозволить фактично перетворити східні кордони України на східні кордони Європейського союзу ще до того, як ми де-юре приєднаємось до ЄС. Коли наша країна буде секторально інтегрована з ЄС, питання членства стане лише формальністю. Попереду дуже багато роботи для всіх: законодавців, Президента, уряду, експертів, громадянського суспільства. Від наших спільних конструктивних дій залежить, як швидко ми пройдемо шлях, на який Україна стала чотири роки тому», - підкреслила Ірина Луценко.