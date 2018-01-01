Конфлікт НАБУ і НАЗК: Ситник виграв апеляцію

Суперечка триває з минулого року

Апеляційний суд Києва скасував рішення Солом'янського райсуду, за яким директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник мав заплатити штраф у 1,7 тисяч гривень за невиконання вимог Нацагенства із запобігання корупції. Про це йдеться у матеріалах апеляційного суду. Відзначається, що суд задовольнив апеляцію Ситника і прийняв рішення



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Суперечка триває з минулого року

Апеляційний суд Києва скасував рішення Солом'янського райсуду, за яким директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник мав заплатити штраф у 1,7 тисяч гривень за невиконання вимог Нацагенства із запобігання корупції.

Про це йдеться у матеріалах апеляційного суду.

Відзначається, що суд задовольнив апеляцію Ситника і прийняв рішення скасувати рішення суду першої інстанції в зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Таке рішення було ухвалено 19 лютого.

Нагадаємо, НАЗК викликало директора НАБУ Артема Ситника для дачі пояснень у зв'язку з відмовою НАБУ надати агентству запитувані документи у справі про можливий конфлікт інтересів Ситника. Зокрема, перевіряється інформація про те, що Ситник доручив керівнику юридичного управління НАБУ Ігорю Ярчаку представляти його інтереси в суді. Таким чином Ситник міг допустити реальний конфлікт інтересів і порушити вимоги ст. 172-7 Кодексу про адміністративні правопорушення.