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    Політика

    Конфлікт НАБУ і НАЗК: Ситник виграв апеляцію

    Суперечка триває з минулого року
    Апеляційний суд Києва скасував рішення Солом'янського райсуду, за яким директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник мав заплатити штраф у 1,7 тисяч гривень за невиконання вимог Нацагенства із запобігання корупції. Про це йдеться у матеріалах апеляційного суду. Відзначається, що суд задовольнив апеляцію Ситника і прийняв рішення
    • Сьогодні, 19:16
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    Суперечка триває з минулого року

    Апеляційний суд Києва скасував рішення Солом'янського райсуду, за яким директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник мав заплатити штраф у 1,7 тисяч гривень за невиконання вимог Нацагенства із запобігання корупції.

    Про це йдеться у матеріалах апеляційного суду.

    Відзначається, що суд задовольнив апеляцію Ситника і прийняв рішення скасувати рішення суду першої інстанції в зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.

    Таке рішення було ухвалено 19 лютого.

    Нагадаємо, НАЗК викликало директора НАБУ Артема Ситника для дачі пояснень у зв'язку з відмовою НАБУ надати агентству запитувані документи у справі про можливий конфлікт інтересів Ситника. Зокрема, перевіряється інформація про те, що Ситник доручив керівнику юридичного управління НАБУ Ігорю Ярчаку представляти його інтереси в суді. Таким чином Ситник міг допустити реальний конфлікт інтересів і порушити вимоги ст. 172-7 Кодексу про адміністративні правопорушення.

    суд НАБУ Артем Ситник штраф НАЗК
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