Кучер відреагував на заяву Фукса, який нібито поговорив з Кернесом



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Кучер відреагував на заяву Фукса, який нібито поговорив з Кернесом

Губернатор і кандидат в мери вказав на аморальність спекуляцій на здоров'ї мера, який лікується в берлінській клініці «Шаріте»

Глава Харківської облдержадміністрації, кандидат в мери Харкова від «Слуги народу» Олексій Кучер відреагував на слова бізнесмена Павла Фукса, який від імені Геннадія Кернеса «передав йому привіт».

«Я ще не встиг презентувати «план Кучера», а олігарх Фукс вже міцно на ньому сидить», – зіронізував губернатор.

Так він відреагував на пост Фукса, який стверджує, що поговорив з Кернесом по телефону і той нібито обіцяв «зайнятися сферою охорони здоров'я» та «розібратися з Кучером», як тільки повернеться до Харкова.

Чому він не записав звернення Кернеса і не представив його харків'янам, Фукс пояснювати не став.

«Якщо без жартів. Вважаю аморальним з боку олігархів спекулювати на стані хворого для вирішення своїх бізнес-задач», – написав Олексій Кучер на особистій сторінці в Facebook ввечері 23 жовтня.

Він в черговий раз побажав Кернесу міцного здоров'я і нагадав, що в Харкові чекають на його повернення.

Отвечаю шуткой на шутку. Я ще не вдався презентувати «план Кучера», а вже хто-то крепко на нем сидит. PS Якщо без ... Опубліковано Олексієй Кучер & NBSP; П'ятниця, 23 жовтня 2020 р.

Геннадій Кернес і Олексій Кучер, згідно з результатами соцопитування компанії Content Dynamics, виходять у другий тур виборів мера Харкова. За Кернеса збираються проголосувати 46,7%, а за Кучера – 20,3% харків'ян.

Геннадій Кернес вже два місяці не з'являвся на публіці, не брав участі в телеефірах, не записував відеозвернень і т.д.

16 вересня мер Харкова у тяжкому стані був доставлений до Берліна, де його госпіталізували в елітну клініку «Шаріте». У Харківській міськраді підтвердили, що Кернес заразився коронавірусом, на тлі якого у нього почалося двостороннє запалення легенів і загострилися хронічні хвороби. За даними ЗМІ, мер Харкова переніс інсульт, і у нього порушилася мова.