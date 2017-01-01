Луценко обіцяє, що 2018 рік буде «особливим»

ГПУ змінилася, хочу змінити ще й країну, - заявив Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в наступному році хотів би закріпити позитивні зміни в роботі української прокуратури і працювати над тим, щоб «зона справедливості» розширювалася на всю країну. Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам. «Наступний рік буде особливим. Я хочу закріпити зроблене в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ГПУ змінилася, хочу змінити ще й країну, - заявив Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в наступному році хотів би закріпити позитивні зміни в роботі української прокуратури і працювати над тим, щоб «зона справедливості» розширювалася на всю країну. Про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

«Наступний рік буде особливим. Я хочу закріпити зроблене в прокуратурі і хочу бути учасником збільшення зони справедливості. Де я буду? Я ніколи не був слухняним солдатом у своєму житті, навіть від батька за це отримував, і всі мої вчинки завжди були, скажімо так, самостійними. У наступному році Луценко буде там, де буде гаряче, і де це буде найбільше потрібно людям. ГПУ змінилася, хочу змінити ще й країну», - заявив Луценко.

Він пишається тим, що в Генпрокуратуру «зайшла справедливість». «Тисячі справ по малозначущих кримінальних правопорушеннях були закриті, відносно солдатів, пенсіонерів, бідних людей, які в силу різних причин помилилися. Я сідав поруч з обвинуваченим на лавку, щоб показати необхідність особливого ставлення до добробатів, я заходив до в'язниць і карав прокурорів за те, що ув'язнені живуть в нелюдських умовах», - розповів Луценко.

Генпрокурор вважає, що у всіх державних інституціях повинна бути аналогічна ситуація і «справедливість повинна зайти на всі Печерські пагорби» (де знаходяться основні державні структури України. – Ред.). «Тому що коли люди приватизують собі все нові і нові підприємства, напевно, це законно в більшості випадків, але це несправедливо. В такий період, як ми живемо, влада не повинна багатіти. Я в цьому глибоко переконаний. Я буду перебувати на своїй посаді стільки, щоб це почули. Якщо не почують - буду порушувати кримінальні справи, звертатися до людей», - підкреслив він.

Джерело: Інтерфакс-Україна