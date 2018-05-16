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    Луценко розказала, які саме закони Верховна Рада може прийняти для захисту дітей

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    Ірина Луценко
    Ірина Луценко

    За словами голови об’єднання «Чужих дітей не буває», пакет законопроектів розроблявся в тісній співпраці з Міністерством юстиції

    Верховна Рада України прийняла в першому читанні пакет законопроектів, спрямованих на захист дітей і відповідальних батьків. Народні депутати домовилися, що розгляд проектів законів відбуватиметься за скороченою процедурою, а голосування в другому читанні відбудеться вже наступного пленарного тижня.

    Як заявила ініціатор законопроектів і голова міжфракційного депутатського об’єднання «Чужих дітей не буває» Ірина Луценко, пакет законопроектів розроблявся в тісній співпраці з Міністерством юстиції.

    «Ці закони переслідують просту мету: забезпечити право будь-якої дитини в Україні на належне утримання (через сплату одним з батьків аліментів), право на належний догляд (для дітей з важкими хворобами) і можливості для повноцінного всебічного розвитку (через стимулювання відповідального батьківства)», - повідомила вона на сторінці в Facebook.

    Зокрема, законопроект №8294 передбачає посилення соціального захисту осіб, які доглядають за важкохворими дітьми. На період встановлення інвалідності таким дітям пропонується надавати матеріальну державну допомогу, а тому з батьків, хто доглядає за дитиною – право на відпустку зі збереженням трудового стажу.

    Законопроект №8295 вносить зміни до Податкового кодексу України, знімаючи оподаткування з аліментів від батька-нерезидента. Також проект пропонує надавати податкову знижку на дошкільний і позашкільний розвиток дитини.

    Законопроект №8296 посилює відповідальність батьків за несплату аліментів, підвищує рекомендований розмір аліментів і право дитини на їх отримання. Крім того автори вводять відповідальність для вищих державних чиновників і депутатів - злісних неплатників аліментів. Такі дії в разі прийняття законопроекту стануть підставою для позбавлення посади.

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    Луценко розказала, які саме закони Верховна Рада може прийняти для захисту дітей
    Луценко розказала, які саме закони Верховна Рада може прийняти для захисту дітей
    Луценко розказала, які саме закони Верховна Рада може прийняти для захисту дітей
    Луценко розказала, які саме закони Верховна Рада може прийняти для захисту дітей
    Луценко розказала, які саме закони Верховна Рада може прийняти для захисту дітей
    Луценко розказала, які саме закони Верховна Рада може прийняти для захисту дітей

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    Спікер парламенту Андрій Парубій висловив надію, що законопроекти в другому читанні будуть розглянуті вже 24 травня.

    Нагадаємо, у березні Ірина Луценко оголосила про створення міжфракційного депутатського об’єднання «Чужих дітей не буває». До його складу ввійшли понад 60 депутатів від різних фракцій і груп. Метою об’єднання стало просування законів щодо захисту прав дітей, родин і протидію домашньому насильству.

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