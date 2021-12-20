Мати Саакашвілі розповіла про проблеми зі здоров'ям у сина

Мати експрезидента Грузії повністю згодна з оприлюдненим напередодні висновком організації «Емпатія»

Експрезидент Грузії Михайла Саакашвілі дуже слабкий і важко пересувається. Про це повідомила мати Саакашвілі Гіулі Аласанія після відвідування сина у Горійському військовому шпиталі.

«Він не може ходити прямо. Коли його ведуть, якщо в цей момент справа нікого немає, він може впасти, це відбувається з правої сторони. Те саме з очима – коли його перевіряє невропатолог, праве око не стежить за рухом. У нього явно слабкість, таке моє враження», – сказала Аласанія.

Мати експрезидента Грузії повністю згодна з оприлюдненим напередодні висновком організації «Емпатія». У ньому йшлося, що лікування Саакашвілі в Горійському військовому шпиталі не може бути оцінено ефективно і пацієнтові має бути надана можливість продовження реабілітації в іншому медичному закладі.

«Висновок абсолютно прийнятний. Людині потрібна нормальна адекватна реабілітація. Я не знаю, наскільки ця реабілітація допоможе йому, принаймні без неї все буде набагато гірше, і це видно з цього висновку», — сказала Аласанія.

21 грудня, у день народження Саакашвілі, опозиція планує провести у Тбілісі масштабну акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії. За словами Аласанія, політик «з надією дивиться» на майбутній мітинг та розраховує, що він буде чисельним.

Раніше сам Саакашвілі закликав прихильників до активності, наголошуючи, що мирні протести необхідні для того, щоб надати імпульс діалогу, який політики намагаються розпочати для розв'язання кризи та подолання поляризації у суспільстві.

Влада запевняє суспільство в тому, що акції протесту соратників екс-президента нічого не дадуть.