Медведчук домігся розслідування прокуратурою щодо журналістки за матеріал про Почаївську Лавру



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Журналістка парламентської газети «Голос України» написала статтю, де назвала Почаївську лавру «форпостом русского мира»

Печерський районний суд м. Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора розпочати кримінальне розслідування за фактом розпалювання релігійної ворожнечі та приниження почуттів віруючих УПЦ МП посадовими особами газети «Голос України».

Про це повідомляє Православная жизнь.

«За депутатським запитом народних депутатів України від партії «Опозиційна платформа – За життя» Медведчука В.В. та Німченка В.І. 12 жовтня 2020 року Печерський районний суд м. Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора почати кримінальне розслідування за фактом вчинення службовими особами державного друкованого видання «Голос України» злочину, передбаченого статтею 161 Кримінального кодексу України (розпалювання релігійної ворожнечі, приниження релігійних почуттів громадян України ‒ вірян Української Православної Церкви). Розпочато досудове розслідування стосовно службових осіб друкованого видання, дії яких спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та принижують гідність парафіян УПЦ, що є недопустимим у правовій державі», – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що за вчинення злочину, передбаченого статтею 161 КК України (розпалювання релігійної ворожнечі), Державне бюро розслідувань проводить досудове слідство стосовно екс-спікера Верховної Ради України А.В. Парубія «за завідомо необґрунтоване звинувачення та приниження людської гідності священнослужителів і парафіян УПЦ».

1 вересня 2020 року в парламентській газеті «Голос України» (№158 (7415)) було опубліковано статтю оглядача Світлани Чорної під назвою «Почаївська лавра ‒ форпост «русского мира».

У статті стверджується, що Почаївська лавра є осередком «русского мира», в якому відбувається «наполегливе вживлення у свідомість місцевого населення політико-ідеологічних конструкцій «русского мира».

У публікації наголошується, що мова богослужінь у Почаївській лаврі, то є «мова окупанта» і становить загрозу «в примітивній ціннісно-світоглядній традиції, яку з московського, чужого нам ґрунту пересаджують на ґрунт український».