Мер Чернівців розповів про помсту Офісу Зеленського

Клічук заявив, що Чернівці не включили у «Велике будівництво» через помсту Офісу президента

Мер Чернівців Роман Клічук вважає, що місто позбавлене коштів на проекти Великого будівництва через обрання головою облради людини не з партії Слуга народу.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню НВ.

За його словами, перед голосуванням за голову Чернівецької облради в середині грудня, він спілкувався з керівником ОДА Сергієм Осачуком та одним із заступників голови Офісу президента. Обидва наполягали, що головою слід обрати Володимира Жаровського, депутата від Слуги народу. Однак посаду отримав представник Аграрної партії Олексій Бойко.

На думку мера, Жаровський пов’язаний з непублічним товаришем президента бізнесменом Іллею Павлюком. Згодом проти мера та його команди обласна прокуратура відкрила вісім кримінальних проваджень. По версії Клічука, голова облпрокуратури Ірина Кравченко є «людиною Павлюка».

У свою чергу ОДА не відреагувала на прохання влади міста включити місцеві дороги та непрацюючий басейн у кошторис програми Великого будівництва.

«Ми витрачаємо власні кошти, але є величезні проекти, які місто не тягне: об'їзна дорога чи ремонт доріг, плавальний басейн, який коштує 57 млн. грн. Басейн є, але він старий і не працює. Місто не може його доробити. Ми просили адміністрацію, щоби його включили до Великого будівництва, а вони відмовилися», – сказав Клічук.

Міський голова називає ігнорування інфраструктурних проектів у місті помстою за призначення головою облради іншої людини: «Не захотіли робити як ми просили – відповідно, коштів не отримаєте», – пояснив мер логіку Офісу президента.

Також він звернувся Зеленського: «В Чернівцях до влади прийшла команда, яка прагне змінити місто, побороти корупційні схеми і спрямувати кошти на благо містян. Але є певні люди, які нам заважають. Я звертаюсь за допомогою і підтримкою».