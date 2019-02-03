Міноборони отримало можливість купувати зброю за кордоном без посередників



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Закон дозволяє державним замовникам здійснювати закупівлі безпосередньо

Вступив у дію новий закон

У неділю, 3 лютого, набув чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівель продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом». Він дозволяє Міністерству оборони і Генеральному штабу Збройних сил закуповувати озброєння у партнерів по НАТО.

Зокрема, документ надає можливість державним замовникам з державного оборонного замовлення безпосередньо здійснювати закупівлю продукції, робіт і послуг оборонного призначення за кордоном без посередників.

Крім того, закон удосконалює правове регулювання питань, пов'язаних з офсетними договорами.

Ним також вносяться зміни до законів України «Про державне оборонне замовлення», «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та Господарського кодексу України.

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом» 17 січня. Президент підписав його 31 січня, а 2 лютого текст закону був опублікований у газеті «Голос України».

Джерело: Укрінформ