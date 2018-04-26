Мін'юст офіційно зареєстрував нову партію «Слуга народу»

Назва партії збігається із назвою комедійного серіалу від студії «Квартал 95»

Міністерство юстиції України офіційно зареєструвало партію «Слуга народу». Про це заявила перший заступник профільного міністра Наталія Бернацька, повідомили «Українські новини». «Партія, про яку ви говорите, була зареєстрована», – відповіла Бернацька на питання про реєстрацію партії «Слуга



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Назва партії збігається із назвою комедійного серіалу від студії «Квартал 95»

Міністерство юстиції України офіційно зареєструвало партію «Слуга народу». Про це заявила перший заступник профільного міністра Наталія Бернацька, повідомили «Українські новини».

«Партія, про яку ви говорите, була зареєстрована», – відповіла Бернацька на питання про реєстрацію партії «Слуга народу».

При цьому заступник міністра наголосила, що в Україні реєструється дуже багато партій, але не всі з них беруть участь у виборах.

Відповідно до даних держреєстру, партію «Слуга народу» було зареєстровано 31 березня 2018 року. До її керівного складу, зокрема, входять автори «Студії Квартал-95» Вадим Переверзєв і Роман Маров.

На початку грудня 2017 року в Єдиному держреєстрі юридичних осіб на сайті Мін'юсту з'явилася юридична особа «Політична партія «Слуга народу» Керівником утворення є Іван Баканов – керівник ТОВ «Квартал 95».

Гумористичний серіал «Слуга народу» було створено «Студією Квартал-95», його транслювали на телеканалі «1+1» (належить мільярдерові Ігорю Коломойському) у 2015-2017 роках.

Як повідомило «Радіо Свобода», шоумен Володимир Зеленський у квітні 2018 року був серед гостей на закритому ювілеї Ігоря Коломойського у Швейцарії, поряд із народними депутатами та великими бізнесменами.

Нагадаємо, у президентському рейтингу лідирує Тимошенко, а партія Зеленського долає прохідний бар’єр у парламент.