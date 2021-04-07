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    Місія ОБСЄ повідомила про подробиці загибелі 5-річної дитини на Донбасі

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    Місія ОБСЄ повідомила про подробиці загибелі 5-річної дитини на Донбасі

    ОБСЄ також поспілкувалась із працівниками моргу у Донецьку, куди доправили тіло дитини

    Моніторингова місія ОБСЄ у своєму звіті від 6 квітня повідомила, що поспілкувалась телефоном із бабусею загиблого в селі Олександрівське хлопчика. Жінка повідомила спостерігачам, що на момент вибуху вона перебувала у будинку, потім почула вибух та побачила білий і сірий дим.

    «Вона розповіла, що коли вона вийшла надвір, вона побачила онука, який лежав на землі, і помітила фрагменти осколків і сліди пошкоджень на паркані», – сказано у звіті.

    ОБСЄ також поспілкувалась із працівниками моргу у Донецьку, куди доправили тіло дитини. Там повідомили спостерігачам, що хлопчик помер від вибухової травми та множинних осколкових поранень.

    Російські гібридні сили стверджують, що вибухівку скинули з українського безпілотника, однак будь-які докази цьому відсутні. Трагедія сталась у тилу окупованої території, за 15 кілометрів від лінії розмежування.

    Теги: вибух трагедія ОБСЄ
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