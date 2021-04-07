Місія ОБСЄ повідомила про подробиці загибелі 5-річної дитини на Донбасі
ОБСЄ також поспілкувалась із працівниками моргу у Донецьку, куди доправили тіло дитини
«Вона розповіла, що коли вона вийшла надвір, вона побачила онука, який лежав на землі, і помітила фрагменти осколків і сліди пошкоджень на паркані», – сказано у звіті.
ОБСЄ також поспілкувалась із працівниками моргу у Донецьку, куди доправили тіло дитини. Там повідомили спостерігачам, що хлопчик помер від вибухової травми та множинних осколкових поранень.
Російські гібридні сили стверджують, що вибухівку скинули з українського безпілотника, однак будь-які докази цьому відсутні. Трагедія сталась у тилу окупованої території, за 15 кілометрів від лінії розмежування.