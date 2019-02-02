Москалькова просить ООН захистити виборчі права «мільйонів українців» у РФ



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Тетяна Москалькова Фото: ТАСС

Москалькову непокоїть закриття ЦВК України п'яти дільниць на території РФ

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова повідомила, що звернулася в ООН через те, що Центральна виборча комісія України закрила п’ять дільниць для голосування на виборах президента України на території Росії.

За її словами, через це українці, які живуть у Росії, «не зможуть проголосувати».

Як написала вона в оприлюдненому нею листі до верховного комісара ООН із прав людини Мішель Бачелет, це рішення, на її думку, порушує права «мільйонів українських громадян, які працюють у Росії», і «має безумовний політичний підтекст».

«Такими діями влада України фактично позбавила права волевиявлення» ці «мільйони громадян», – стверджує російський посадовець.

«Прошу вас, а також міжнародних спостерігачів звернути увагу на те, що більшість із тих українців, хто голосує на території Росії, становлять виборці, які своєю працею зміцнюють добросусідські відносини України і Росії, сприяють взаєморозумінню між братерськими народами двох країн», – написала Москалькова.

Нагадаємо, на засіданні ЦВК 31 грудня 2018 року з переліку іноземних виборчих дільниць були видалені постійні дільниці, які раніше розташовувалися в Російській Федерації. Водночас ЦВК розширила межі своїх дільниць на територіях посольств України в Грузії, Фінляндії та Казахстані, за якими тепер закріплені також межі частин Росії.